رغم الهدنة.. مرتزقة أردوغان يتكاثرون في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى العاصمة الليبية طرابلس، ليصل إلى نحو 4700، في حين بلغ عدد المرتزقة الذي وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب نحو 1800.
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"لكسبريس" تكشف رحلة تجنيد مرتزقة أردوغان إلى ليبيا
وعلى الرغم من ارتفاع أعداد المرتزقة وتخطيها الرقم المطلوب من قبل تركيا 6 آلاف شخص، فإن عمليات التجنيد في عفرين ومناطق "درع الفرات"، وشمال شرقي سوريا لا تزال قائمة.
ووثق المرصد وقوع المزيد من القتلى في صفوف المرتزقة الموالين لتركيا بـمعارك طرابلس، ليصل عددهم إلى 80 قتيلا.
ونوه المرصد السوري إلى أن نحو 64 من مرتزقة تركيا، انتقلوا من ليبيا إلى أوروبا، ليشكلوا تهديدا كبيرا على دول الاتحاد الأوروبي.
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