الجيش السوداني: لقاء البرهان ونتنياهو هدفه رفع البلاد من قائمة الإرهاب

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العين الإخباريةالأربعاء 2020/2/5 06:24 م بتوقيت أبوظبي
رئيس المجلس السيادي الانتقالي بالسودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان
قال الناطق باسم القوات المسلحة السودانية، اليوم الأربعاء، إن لقاء رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء الإسرائيلي كان لمصلحة البلاد، مع تثبيت مبادئ السودان تجاه القضية الفلسطينية.
وأضاف الناطق باسم القوات المسلحة السودانية، خلال مؤتمر صحفي، أن اللواء عبدالفتاح البرهان أكد أن لقاءه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جاء من أجل المصلحة العليا وهي رفع البلاد من قائمة الإرهاب، وأنه عقد بعلم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
وأوضح أن الهدف مع نتنياهو هو "رفع اسم السودان عن قائمة الإرهاب".
وأمس الثلاثاء، عقد مجلس الوزراء السوداني جلسة طارئة لمناقشة تفاصيل لقاء البرهان مع نتنياهو بالعاصمة الأوغندية كمبالا.
وكان عضو المجلس السيادي الانتقالي الفريق شمس الدين كباشي قد قال إن البرهان تلقى دعوتين لزيارة العاصمة الأمريكية واشنطن خلال فبراير/شباط الجاري.
وبات البرهان ثاني مسؤول سوداني كبير يلتقي مسؤولين إسرائيليين، بعد لقاء الرئيس الأسبق جعفر نميري برئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون، حين كان وزيرًا في حكومة مناحم بيجن، بحسب "سي إن إن".
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