الاحتلال يقلص مساحة الصيد في غزة

قلصت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، مساحة الصيد أمام الصيادين الفلسطينيين لتصبح من رفح إلى غزة 10 أميال بدلا من 15 ميلا، ومن القطاع إلى الشمال 6 أميال كما هي.



وقال نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين لـ"العين الإخبارية": أُبلغنا رسميا بقرار الاحتلال تقليص منطقة الصيد المسموح، وهذا القرار يسري من الساعة الرابعة (بتوقيت القدس)، مساء الأربعاء".

وأشار إلى أن هذا القرار يدلل مجددا على أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم البحر كوسيلة ضغط وتعذيب جماعي لسكان قطاع غزة بمن فيهم الصيادون.

وذكّر أن الاحتلال تلاعب بمساحات الصيد من خلال التضييق أو الإغلاق المفاجئ ما يقارب 23 مرة العام الماضي، كان بينها 4 حالات إغلاق كامل للبحر، وهو ما أدى إلى حرمان الصيادين من فرص الحصول على لقمة العيش لهم ولأسرهم، وفي كل حالة إغلاق أو تضييق لمساحات الصيد كان يسجل فقدان العديد من شباك الصيد.

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وخلال اليومين الماضيين، نفذت قوات الاحتلال البحرية 4 اعتداءات بحق الصيادين الفلسطينيين، ضمنها اعتقال 3 ومصادرة قاربهم.

ووفق تقرير للجان العمل الزراعي؛ فإن بحرية الاحتلال ارتكبت 257 اعتداءً وانتهاكا لحقوق الصيادين خلال العام 2019.

وأوضح التقرير – الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه- أن هذه الاعتداءات تمثلت في عمليات إطلاق نار وقذائف ومطاردة ورش مياه اتجاه القوارب وعمليات اعتقال.

وبيّن أن الاعتداءات نجم عنها إصابة 22 صيادا بإصابات متنوعة ما بين الخطيرة والمتوسطة، واعتقال 35 صيادا آخر أثناء القيام بعملهم في البحر وكانت عملية الاعتقال تتم بطريقة مهينة ومذلة للكرامة الإنسانية.

وأشار التقرير إلى تدمير 54 قاربا بأحجام مختلفة ومصادرة 15 قارب صيد أثناء عمليات الملاحقة والمطاردة للصيادين وإطلاق النار عليهم وتعريضهم للخطر.