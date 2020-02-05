الصحة العالمية توصي باستئناف الرحلات الجوية إلى الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

قالت مسؤولة بارزة في منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء، إن المنظمة ستعقد مؤتمراً عبر الهاتف هذا الأسبوع مع ممثلين عن قطاع السفر والسياحة للعمل على توصيات لحماية طواقمهم، لاستئناف رحلات الطيران للصين. وأضافت رئيسة إدارة مكافحة الجوائح والأمراض الوبائية سيلفي بريان، أن "على المصابين بفيروس كورونا الجديد ارتداء كمامات، أما الذين لم تظهر عليهم أي أعراض للمرض فإن الكمامات لن تقيهم بالضرورة، 100%"، مشيرة إلى أن غسل اليدين باستمرار، واتخاذ إجراءات أخرى تتعلق بالنظافة مطلوبة. وتابعت أن "الانتشار الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية، وانتشر داخل البلاد وخارجها لا يمثل جائحة بل وباءً متعدد البؤر، موضحة أن 19 دولة حتى الآن أبلغت المنظمة التابعة للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات، أو قيود تتعلق بانتشار فيروس كورونا الجديد، وأن المنظمة تطلب توضيحات لمبرراتها". وقالت بريان في مؤتمر صحافي في جنيف: "طواقم هذه الشركات تشعر بفزع حقيقي من العدوى أثناء الطيران عندما تكون على اتصال مباشر مع الركاب، لذلك نحتاج لتحديد توصيات هذه الشركات لتشعر طواقمها بالأمان، لا يمكنني ضمان استئناف رحلات الطيران".

