مقتل 3 مسلحين من ميليشيا الوفاق في مصراتة الليبية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020 قتل ثلاثة من ميليشيا حكومة الوفاق، في معارك أمس الثلاثاء، ضد الجيش الوطني الليبي في منطقة أبوقرين شرق مصراتة. وقال شهود وفق وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء، إن اشتباكات متقطعة وتراشق بالمدفعية وقعت بين ميليشيا الوفاق والجيش. وأوردت الوكالة أن الوضع الميداني لا يزال على حاله، إذ تسيطر قوات الجيش على منطقة الوشكة، وضواحي أبوقرين الشرقية، فيما تسيطر ميليشيا الوفاق على غرب أبوقرين، وتقيم سواتر ترابية بالمنطقة، بينما نزحت حوالي 300 عائلة من ساكني المنطقة شرقاً، إلى سرت وإجدابيا.





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