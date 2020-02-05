شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النواب الأمريكي يدعو رئيس الحكومة الليبية في بنغازي لزيارة واشنطن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020 أعلنت الحكومة الليبية، أمس الثلاثاء، أن مجلس النواب الأمريكي وجه دعوة رسمية لرئيس مجلس الوزراء الحكومة عبد الله الثني، الموالية للبرلمان المنتخب في بنغازي، لزيارة واشنطن لبحث الأزمة الليبية، كما ذكر موقع "بوابة أفريقيا". وقال المتحدث باسم الحكومة الليبية حاتم العريبي، إن مجلس النواب الأمريكي وجه دعوة إلى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية عبد الله الثني، لزيارة الولايات المتحدة، والاستماع لرؤية الحكومة الليبية لحل الأزمة في البلاد".





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