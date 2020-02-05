شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاشتباه في إصابة كويتي بفيروس كورونا في الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020 وضعت وحدة الوقاية التابعة للمستشفى الجامعي بن زرجب ببلاطو بوهران الجزائرية، أمس الثلاثاء، كويتياً في الحجر الصحي للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا الجديد، بعد وصوله من تركيا. ونقل موقع "الشروق" الجزائرية، أن الكويتي سبق له أن "زار الصين الموبوءة بالفيروس"، وأنه نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة، ويعاني من إعياء تام وحكة شديدة، وأن الجهات المعنية سارعت بإخضاعه للفحوص والتحاليل للتأكد من مرضه.





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