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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انفجار يستهدف خيمة اعتصام في الناصرية بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020
أعلن مصدر أمني عراقي اليوم الأربعاء، إصابة ثلاثة أشخاص بعد انفجار عبوة صوتية استهدفت إحدى خيام الاعتصام في ساحة الحبوبي، بمدينة الناصرية. ونقل موقع "السومرية نيوز" الإخباري العراقي، اليوم عن المصدر أن "عبوة صوتية كانت بالقرب من إحدى خيام الاعتصام في ساحة الحبوبي في الناصرية، انفجرت ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص". وأضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت المكان، وفتحت تحقيقاً في ملابساته". وتشهد العاصمة العراقية بغداد وتسع محافظات وسط وجنوب العراق منذ بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مظاهرات واعتصامات للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، ومحاربة الفساد، وإجراء انتخابات مبكرة، وتسمية رئيس وزراء مستقل لفترة انتقالية.
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