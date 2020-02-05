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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النظام السوري يدخل ريف حلب ويسيطر على نقطة تركية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020
رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تقدم قوات النظام في الريف شرق بلدة سراقب، والسيطرة على اسلامين والرصافة وأبو الخشة وتل الطوقان التي توجد فيها نقطة تركية. وتمكنت قوات النظام من دخول الحدود الإدارية لمحافظة حلب من ريف إدلب الشرقي، وسيطرت على قرى عدة جنوب مدينة حلب، بالتزامن مع تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمهاجمة قوات النظام إذا لم تنسحب من إدلب. وبذلك، ارتفع أعداد المناطق التي سيطر عليها قوات النظام في إدلب منذ 24 يناير(كانون الثاني) الماضي إلى 88، أما في حلب فسيطر النظام في الفترة ذاتها على 12 منطقة على الأقل، إضافةً لمواقع ونقاط وتلال أخرى في ريفي حلب الغربي والجنوبي.
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