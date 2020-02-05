6 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي والدنمارفي مشاريع بالضفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، أنه قدم مع الدنمارك حوالي 6 ملايين يورو لتنفيذ 16 مشروعاً للبنية التحتية الاجتماعية والخدماتية في المنطقة ج بالضفة الغربية. وذكر بيان لمكتب الاتحاد في القدس، أن المساهمة جاءت من خلال برنامج تنمية المنطقة ج، التابع للاتحاد الأوروبي، في الضفة الغربية. وأعلنت المساهمة عبر لجنة توجيهية ضمت وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح، ورئيس التعاون في الاتحاد الأوروبي، غيرهارد كراوس، ومكتب ممثلية الدنمارك برام الله في لقاء عقد اليوم، في مقر صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية الفلسطينية لاستعراض وإقرار التجمعات السكانية المختارة ومشاريع البنية التحتية الاجتماعية العامة ذات الصلة. وحسب البيان، من المتوقع أن تمول الرُزمة الخامسة من المشاريع 16 مشروع بنية تحتية اجتماعية في 15 تجمعاً سكانياً في أنحاء الضفة الغربية، تخدم أكثر من ألف 24 مستفيد. وتشمل المشاريع المُمولة مدارس وطرقاً ومبان متعددة الأغراض وشبكات توزيع المياه وخزانات المياه وإصلاح شبكات الكهرباء، وبهذه المساهمة يصل مجموع قيمة البرنامج إلى 15.2 مليون يورو بتمويل من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء. ويقدم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء المساعدة الإنسانية إلى المجتمعات المحلية المحتاجة في المنطقة ج وفقاً للضرورة الإنسانية. ويعمل الاتحاد الأوروبي مع السلطة الفلسطينية لتطوير المنطقة ج، ودعم الوجود الفلسطيني هناك، ويشمل ذلك مشاريع لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين نوعية حياة التجمعات الفلسطينية في مجالات تنمية القطاع الخاص والبيئة والزراعة. وأكد البيان الأوروبي أن المنطقة ج "جزء مهم من الأراضي الفلسطينية المحتلة وتنميتها الاجتماعية والاقتصادية المستدامة تعد ضرورية من أجل دولة فلسطينية مستقبلية قابلة للحياة".

