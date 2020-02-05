انهيار جليدي يقتل 8 ويحاصر آخرين في شرق تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

قال مستشفى محلي، إن 8 أشخاص لقوا حتفهم بعد انهيار جليدي في شرق تركيا، اليوم الأربعاء، في حين نقلت وسائل إعلام عن وزير الداخلية قوله إن ما بين عشرة و15 شخصاً لا يزالون محاصرين تحت الجليد. ونقل تلفزيون "إن تي في" عن مكي أرواس رئيس إحدى بلديات إقليم فان بشرق البلاد، قوله إن فريقاً يضم 300 شخص كان يعمل على إنقاذ المحاصرين جراء انهيار جليدي وقع أمس الثلاثاء عندما داهمهم انهيار جليدي آخر. وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه تم إنقاذ 30 شخصاً.

