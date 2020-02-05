- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصادر عبرية: إسرائيل تبدأ إجراءات ضم المستوطنات والأغوار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020
قالت مصادر عبرية اليوم الأربعاء إن الحكومة الإسرائيلية بدأت إجراءات تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والأغوار الفلسطينية، وضمها إلى دولة الاحتلال رسمياً. ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عزمه فرض السيادة على مناطق في الضفة الغربية، قبل الانتخابات الإسرائيلية في مطلع مارس (اذار) المقبل. وأشارت الصحيفة إلى أن ما لا يقل عن ثلاث جهات حكومية، أو مرتبطة بالحكومة، بدأت في رسم خرائط لمناطق السيادة المستقبلية المحيطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر مطلعة أن الخريطة المرفقة بخطة ترامب شمولية، وتضع معدي الخرائط أمام صعوبات عدة، ولكن وفقاً للمبادئ التي تحددها، ستكون المستوطنات تحت السيادة الإسرائيلية، و"لن يقتلع أحد من بيته".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر عبرية: إسرائيل تبدأ إجراءات ضم المستوطنات والأغوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.