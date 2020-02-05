مصادر عبرية: إسرائيل تبدأ إجراءات ضم المستوطنات والأغوار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

قالت مصادر عبرية اليوم الأربعاء إن الحكومة الإسرائيلية بدأت إجراءات تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والأغوار الفلسطينية، وضمها إلى دولة الاحتلال رسمياً. ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عزمه فرض السيادة على مناطق في الضفة الغربية، قبل الانتخابات الإسرائيلية في مطلع مارس (اذار) المقبل. وأشارت الصحيفة إلى أن ما لا يقل عن ثلاث جهات حكومية، أو مرتبطة بالحكومة، بدأت في رسم خرائط لمناطق السيادة المستقبلية المحيطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر مطلعة أن الخريطة المرفقة بخطة ترامب شمولية، وتضع معدي الخرائط أمام صعوبات عدة، ولكن وفقاً للمبادئ التي تحددها، ستكون المستوطنات تحت السيادة الإسرائيلية، و"لن يقتلع أحد من بيته".

