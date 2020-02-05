انتشار قناصة الجيش الإسرائيلي لمواجهة البالونات الفلسطينية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

نشر الجيش الإسرائيلي، مساء االثلاثاء، قناصة على طول الحدود مع قطاع غزة، للتصدي للبالونات الحارقة والمفخخة التي تنطلق من القطاع. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "الجيش نشر قوات كبيرة على طول حدود قطاع غزة، لمحاولة التصدي للبالونات المتفجرة والتي تطلق من القطاع". وأشارت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إلى وضع كل جنديين في مجموعة، أحدهما يرصد البالونات والثاني يطلق عليها النار. ورصد الجيش الإسرائيلي، إطلاق عشرات البالونات الحارقة والمفخخة من قطاع غزة الثلاثاء، فيما تواصل إطلاق البالونات على مدار الأسبوعين الماضيين، في محاولة للضغط على إسرائيل للالتزام بالتهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. وتسببت البالونات في ذعر المستوطنين الذين يخشون تحميلها بمتفجرات، وهدد الجيش الإسرائيلي باستهداف مطلقيها.

