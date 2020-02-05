صنعاء.. تظاهرات حاشدة لمطالبة الحوثي بالإفراج عن اللواء الضبيبي

نفذ آلاف من أبناء قبائل محافظة ريمة اليمنية وقفة احتجاجية في ميدان السبعين وسط العاصمة صنعاء للمطالبة بإطلاق سراح القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام اللواء علي الضبيبي أحد شيوخ قبائل ريمة.

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وطالب المحتجون ميليشيات الحوثي بسرعة الإفراج عن الشيخ الضبيبي حيث كان مسلحون حوثيون اختطفوه مع عدد من مرافقيه الثلاثاء واقتادوه إلى مكان مجهول.

وأفادت مصادر قبلية أن اختطاف الحوثيين للشيخ الضبيبي تم على خلفية توقفه عن التجنيد وحشد المقاتلين إلى جبهات الميليشيات، وانتقاده لممارسات الحوثيين القمعية ضد أبناء ريمة عقب تعرض محام من أبناء قبيلته للاعتداء بالرصاص من قبل قيادي في حوثي في صنعاء.

اختطاف الشيخ الضبيبي يأتي بعد حملة اختطافات واعتقالات شنتها ميليشيات الحوثي خلال الأسابيع الماضية بحق عشرات من شيوخ القبائل في محافظات ذمار والمحويت وحجة وإب بذريعة رفضهم حشد مقاتلين من أبناء قبائلهم وإرسالهم إلى معسكرات التدريب تمهيدا للزج بهم في جبهات القتال.