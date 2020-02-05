المشرفيه عرض الاوضاع مع سفير الاتحاد الاوروبي لدى لبنان

التقى وزير الشؤون الإجتماعية ​رمزي المشرفية​ في مكتبه في الوزارة، سفير ​الاتحاد الاوروبي​ لدى لبنان ​رالف طراف​ وبحث معه في الاوضاع الإجتماعية والاقتصادية المستجدّة وكيفيّة إيجاد سبل للمعالجة. إضغط للمزيد

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