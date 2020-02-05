ارسلان من بعبدا:أكدت على دور الحكومة في مساعدة الرئيس بتحقيق الاهداف التي يسعى اليها

لفت رئيس "الحزب الديمقراطي ال​لبنان​ي" النائب طلال ارسلان اثر لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى انه "اكدت خلال اللقاء على دعمنا لتوجهات رئيس الجمهورية، وشددت على مناقبية الرئيس ووطنيته وحسن ادائه وتلبيته لمطالب اللبنانيين وحاجاتهم التي وضعها فوق كل اهتمام خصوصا في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. واكدت على دور الحكومة في مساعدة رئيس الجمهورية في تحقيق الاهداف التي يسعى اليها لما فيه مصلحة لبنان وشعبه واستقراره".

من جهة أخرى، عرض الرئيس عون الاوضاع العامة في البلاد مع النائب عدنان طرابلسي الذي اوضح بعد اللقاء انه عرض مع رئيس الجمهورية "ما نتطلع إليه من الحكومة الجديدة من خلال بيانها الوزاري ومن خلال ما هو مأمول منها على صعيد وضع خطة إنقاذية لمعالجة الأزمات الحادة اقتصاديا وماليا ومعيشيا، وتحريك عجلة القطاعات المنتجة، والعمل بكل شفافية وجدية في مكافحة الفساد والهدر".

واضاف: "بحثت مع فخامته في ما سمي بصفقة القرن المرفوضة فلسطينيا ولبنانيا وعربيا مع التأكيد على رفض التوطين والتمسك بحق عودة الفلسطينيين إلى ديارهم وارضهم ووطنهم. وفي هذا السياق قدرت عاليا موقف رئيس الجمهورية من الصفقة، وهو ما دأب فخامة الرئيس على تأكيده منذ سنوات لاسيما في مؤتمرات القمة العربية في الاردن والظهران وتونس".

وفي قصر بعبدا رئيس مجلس شورى ​الدولة​ القاضي فادي الياس الذي تداول مع رئيس الجمهورية في عمل المجلس.