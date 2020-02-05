عماد واكيم: لا ثقة بسلطة بدل وقف الفساد تقمع الثوار

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "منذ اسبوع صرح الوزير السابق جبران باسيل ان الثورة انتهت وستبدأ المحاسبة، في اليوم التالي نفى وبالفعل بدأت الملاحقات والتوقيفات تطاول رموزا للثورة"، متسائلا: "كيف للناس ان يثقوا بهذه السلطة وان يتكلوا عليها لانقاذهم فبدل معالجة الاسباب ووقف الفساد تقمع الثوار. بالاتكال عليكم الثورة لم تبدأ فأبشروا".
أضاف: "ما في اشطر من البعض بالتعليق على القشور دون مقاربة المضمون. بغض النظر اذا قناة الميادين نفت او لا، لب الموضوع هو تعامل السلطة مع الثوار وطريقة معالجتها للامور".
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