عماد واكيم: لا ثقة بسلطة بدل وقف الفساد تقمع الثوار

لفت عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​عماد واكيم​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "منذ اسبوع صرح الوزير السابق ​جبران باسيل​ ان ​الثورة​ انتهت وستبدأ المحاسبة، في اليوم التالي نفى وبالفعل بدأت الملاحقات والتوقيفات تطاول رموزا للثورة"، متسائلا: "كيف للناس ان يثقوا بهذه ​السلطة​ وان يتكلوا عليها لانقاذهم فبدل معالجة الاسباب ووقف ​الفساد​ تقمع الثوار. بالاتكال عليكم الثورة لم تبدأ فأبشروا".

أضاف: "ما في اشطر من البعض بالتعليق على القشور دون مقاربة المضمون. بغض النظر اذا قناة ​الميادين​ نفت او لا، لب الموضوع هو تعامل السلطة مع الثوار وطريقة معالجتها للامور".