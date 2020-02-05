دبور التقى السفير الفرنسي: صفقة القرن تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني

التقى سفير دولة ​فلسطين​ ​اشرف دبور​ السفير الفرنسي ​برونو فوشيه​ الذي اكد خلال اللقاء، بحسب بيان للسفارة، على "حل الدولتين و​حق العودة​ للاجئين وعلى عدم شرعية الكتل الاستيطانية القائمة"، مشددا على ان "موقف ​فرنسا​ واضح بهذا الخصوص".

بدوره اطلع دبور السفير الفرنسي على "الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي الموحد الرافض لما يسمى ​صفقة القرن​"، مشددا على ان "الصفقة تستهدف الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني وتتناقض كليا مع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن ​مجلس الامن​ والجمعية العام باجماع دولي".