دبور التقى السفير الفرنسي: صفقة القرن تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني

التقى سفير دولة فلسطين اشرف دبور السفير الفرنسي برونو فوشيه الذي اكد خلال اللقاء، بحسب بيان للسفارة، على "حل الدولتين وحق العودة للاجئين وعلى عدم شرعية الكتل الاستيطانية القائمة"، مشددا على ان "موقف فرنسا واضح بهذا الخصوص".
بدوره اطلع دبور السفير الفرنسي على "الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي الموحد الرافض لما يسمى صفقة القرن"، مشددا على ان "الصفقة تستهدف الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني وتتناقض كليا مع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الامن والجمعية العام باجماع دولي".
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