درباس: لبنان لا يحتمل أن يكون رأس حربة في أي صراع

تمنى الوزير السابق ​رشيد درباس، في حديث تلفزيوني، أن "تنجح ​الحكومة الجديدة​ برئاسة ​حسان دياب​ في مهامها، وسبق وكتبت أنّ عليه أن يمارس ​سياسة​ الجحود مع من سموه، و​البيان الوزاري​ باهت جداً والفراغ هو ما يخيفني ولقد فرحت بوجود القوى القمعية"، موضحاً انه "مع ظهور التحركات الحضارية والسلمية عمدت القوى السياسية إلى إنبات مقاتل وسموم في داخلها"، لافتاً الى ان كل "القوى السياسية تتخبط نتيجة التطورات التي حصلت في البلد، ولبنان لا يحتمل أن يكون رأس حربة في أي صراع وعلى الجميع الاتفاق على 1701 داخلي".

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