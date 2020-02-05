حليس تفقد التلوث بالذوق: ننتظر انتهاء عمل الجيش والدفاع المدني لنبدأ التنظيف

تفقد مدير منشآت ​النفط​ في ​لبنان​ ​سركيس حليس​، يرافقه المدير العام للدفاع المدني العميد ​ريمون خطار​ والمدير العام ل​معمل الذوق​ سعادة الحداد، اعمال التنظيف القائمة لازالة ​التلوث​ في البحر في منطقة الذوق بعد تسرب كمية من الفيول اويل اثر ​انفجار​ قسطل الضخ خلال تفريغ احدى البواخر حمولتها في معمل الذوق الحراري.

واوضح الحداد بعد الجولة ان "التقنية المستعملة، هي ما يسمى skimmer، لسحب التلوث عن وجه المياه الى مستوعبات وأخذها للمعالجة واعادة استعمالها، وكان هناك اقتراح لوضع مواد كيميائية لامتصاص الفيول، ولكنه لا يزال قيد البحث مع ​وزارة البيئة​، ولا يزال ​الدفاع المدني​ وقوى ​الجيش اللبناني​ يضعون كل امكانياتهم وجهودهم مشكورة لتنظيف كل هذه الكميات بواسطة شفاطات".

بدوره، اكد خطار ان "عناصر الانقاذ البحري لبوا نداء المدير العام لمعمل الذوق فورا وعملوا على حصر بقعة التلوث، وقد اصبح اليوم التلوث محصورا في بقعتين ونعمل على شفطها الى صهاريج لإزالة التلوث في البحر، واعادة استعمالها مرة اخرى، وجرى ابلاغ كل الادارات المعنية في هذا الشأن كي تقوم بعملها لانهاء هذا الوضع بشكل سريع بسبب وصول عاصفة غدا، ما يسبب بتأزم وضع البحر واعادة امتداد التسرب الموجود".

من جهته لفت حليس الى انهم "ينتظرون انتهاء عمل الجيش اللبناني والدفاع المدني لإحتواء الكميات الكبيرة، وعندها نبدأ بمرحلة التنظيف، المتوقفة على موافقة من وزارة البيئة التي لديها رأي حول استعمالنا المواد الكيميائية لمكافحة التلوث، وفور الموافقة نحن جاهزون للعمل"، موضحاً انه "سمع من مندوبة وزارة البيئة انهم يفضلون المحاولة اولا التنظيف بالطريقة اليدوية، وفي حال لم يتمكنوا من تنظيف كل شيء يعطونا الاذن باستعمال المواد الكيميائية في تنظيف المناطق البرية، علما ان الدفاع المدني والجيش اللبناني يقومان بشفط التلوث من المناطق البحرية".