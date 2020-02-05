مرتضى التقى يار: انا ابن مدرسة الإمام الصدر المؤمنة بالمجتمع لا الفرد

اكد وزير الثقافة عباس مرتضى على "أهمية التعاون الثقافي بين بيروت وطهران"، لافتا الى ان "وزارة الثقافة هي وزارة الوطن على اعتبار ان الثقافة هي للحياة والمجتمع والانسان وتثبيت هويتنا يكون في المحافظة على ثقافتنا والتصدي لمواجهة الغزو الفكري المشوه".
وخلال استقباله المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الايرانية في لبنان عباس خامه يار في الوزارة، إعتبر مرتضى أن "لبنان يمثل نموذجا حيا عن تلاقي الأديان وحوار الحضارات"، مشيرا الى انه "ينتمي الى مدرسة الامام القائد السيد موسى الصدر التي تؤمن بالمحبة والتعاون، وأن المجتمع يتكون من الإنسان كله، بدون امتياز فيه لفرد، ولا لطبقة، وهذا ما نعمل لأجله من موقعنا في الوزارة".
وتناول اللقاء "البحث في العلاقات الثنائية - الثقافية بين البلدين وتفعيل بنود اتفاقية التعاون الثقافي الموقعة منذ العام 1956 والبرنامج الثقافي الموقع عام 2002 إضافة الى آلية التنفيذ والتطبيق في القطاعات المشتركة على صعيد الكتب والمسرح والسينما والفن التشكيلي والموسيقى".
وقد نقل المستشار الإيراني الى مرتضى دعوة من نظيره الإيراني لتنظيم أسبوع ثقافي لبناني في إيران، ووجه له دعوة للمشاركة في افتتاح فعاليات معرض الكتاب الدولي الذي سيقام في طهران شهر نيسان المقبل.
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