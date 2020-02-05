مرتضى التقى يار: انا ابن مدرسة الإمام الصدر المؤمنة بالمجتمع لا الفرد

اكد ​وزير الثقافة​ ​عباس مرتضى​ على "أهمية التعاون الثقافي بين ​بيروت​ و​طهران​"، لافتا الى ان "​وزارة الثقافة​ هي وزارة الوطن على اعتبار ان الثقافة هي للحياة والمجتمع و​الانسان​ وتثبيت هويتنا يكون في المحافظة على ثقافتنا والتصدي لمواجهة الغزو الفكري المشوه".

وخلال استقباله المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الايرانية في ​لبنان​ عباس خامه يار في الوزارة، إعتبر مرتضى أن "لبنان يمثل نموذجا حيا عن تلاقي الأديان وحوار الحضارات"، مشيرا الى انه "ينتمي الى مدرسة الامام القائد السيد ​موسى الصدر​ التي تؤمن ب​المحبة​ والتعاون، وأن المجتمع يتكون من ​الإنسان​ كله، بدون امتياز فيه لفرد، ولا لطبقة، وهذا ما نعمل لأجله من موقعنا في الوزارة".

وتناول اللقاء "البحث في العلاقات الثنائية - الثقافية بين البلدين وتفعيل بنود اتفاقية التعاون الثقافي الموقعة منذ العام 1956 والبرنامج الثقافي الموقع عام 2002 إضافة الى آلية التنفيذ والتطبيق في القطاعات المشتركة على صعيد ​الكتب​ والمسرح والسينما والفن التشكيلي والموسيقى".

وقد نقل المستشار ال​إيران​ي الى مرتضى دعوة من نظيره الإيراني لتنظيم أسبوع ثقافي لبناني في إيران، ووجه له دعوة للمشاركة في افتتاح فعاليات ​معرض الكتاب​ الدولي الذي سيقام في طهران شهر نيسان المقبل.