أكدت نقابة اصحاب محطات البنزين أن "جدول ​المحروقات​ الذي صدر اليوم يعتبر طعنا بنا"، مشيرة إلى أن "لدينا التزام أدبي مع رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ الذي وعدنا بحلّ المشكلة التي يعاني منها القطع فور حصول الحكومة على الثقة". واعلن اصحاب المحطات أنه "سننفذ اعتصاما رمزيا امام ​وزارة الطاقة​ يوم الجمعة أمام وزارة الطاقة بانتظار ​جلسة الثقة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر أصحاب المحطات: جدول المحروقات الذي صدر اليوم يعتبر طعنا بنا وسنعتصم أمام وزارة الطاقة الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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