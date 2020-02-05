اللواء ابراهيم التقى دشتي وبحث معها الأوضاع العامة

التقى المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) ​رولا دشتي​، وبحث معها الأوضاع العامة في ​لبنان​ والمنطقة.

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