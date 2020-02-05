دياب ترأس اجتماعا خصص لعرض مراحل تنفيذ خطة استكشاف النفط والغاز

ترأس رئيس مجلس الوزراء حسان دياب في مكتبه في السراي الحكومي، اجتماعا حضره وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، ووزير الطاقة ريمون غجر واعضاء هيئة قطاع البترول، حيث شرح رئيس الهيئة وليد نصر لمراحل العمل التي تقوم بها الهيئة في تنفيذ خطة استكشاف النفط والغاز.
واجتمع دياب مع وفد من شركة "توتال" الفرنسية، الذي عرض لنشاط الشركة في لبنان، اضافة الى الواقع النفطي في ضوء الخطة للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقليمية اللبنانية.
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