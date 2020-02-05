دياب ترأس اجتماعا خصص لعرض مراحل تنفيذ خطة استكشاف النفط والغاز

ترأس رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ في مكتبه في ​السراي الحكومي​، اجتماعا حضره وزير ​البيئة​ والتنمية الإدارية ​دميانوس قطار​، ووزير ​الطاقة​ ​ريمون غجر​ واعضاء هيئة ​قطاع البترول​، حيث شرح رئيس الهيئة ​وليد نصر​ لمراحل العمل التي تقوم بها الهيئة في تنفيذ خطة استكشاف ​النفط والغاز​.

واجتمع دياب مع وفد من شركة "توتال" الفرنسية، الذي عرض لنشاط الشركة في ​لبنان​، اضافة الى الواقع النفطي في ضوء الخطة للتنقيب عن النفط والغاز في ​المياه​ الاقليمية اللبنانية.

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