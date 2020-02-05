دياب التقى وزير خارجية بلجيكا وعرض معه التطورات في لبنان والمنطقة

التقى رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ وزير الخارجية والدفاع البلجيكي فيليب غوفين مع الوفد المرافق، وتم خلال اللقاء عرض لتطور الاوضاع في ​لبنان​ والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها. وكان دياب التقى وزير الخارجية ​ناصيف حتي​ الذي أطلعه على نتائج الاجتماعين اللذين شارك فيهما في ​القاهرة​ وجدة.

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