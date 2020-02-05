الجيش: توقيف مطلوبين في بعلبك الهرمل بجرائم مختلفة

أعلنت قيادة الجيش - ​مديرية التوجيه​ أنه "بتاريخه، أوقفت دورية من ​مديرية المخابرات​ في محلة الخضر - ​بعلبك​، كلا من: أ.ع. و ع.أ. لإقدامهما على تشكيل عصابة سرقة السيارات، مع أحد المطلوبين الهامين ع.ع. الملقب بـ"أبو جزمة"، وضبطت بحوزتهما ظرفا من الحبوب المخدرة، و​سيارة​ جيب مسروقة نوع هيونداي لون كحلي، و​دراجة نارية​ دون أوراق قانونية. كما ضبطت سيارة مسروقة في محلة المشرفة - ​الهرمل​ كانت قد سرقت في وقت سابق. كذلك أوقفت السوري ط.ع. لقيامه بأعمال تهريب أشخاص من الأراضي اللبنانية إلى داخل ​الأراضي السورية​ وبالعكس"، مشيرى الى انه "في محلة العاصي - الهرمل، أوقفت دورية أخرى من المديرية المذكورة المدعو ع.ح. وهو أحد أخطر المطلوبين بجرائم السرقة، لقيامه بتشكيل عصابة لسرقة جسور خشبية وحديدية، وتجري متابعة الموضوع لتوقيف باقي أفرادها، وتم تسليم الموقوفين والمضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق بإشراف ​القضاء​".

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