علمت النشرة أن "لائحة الأسماء المطلوب ملاحقتهم في ملف النافعة من قبل القاضية غادة عون، بعد ان أعطى وزير الداخلية محمد فهمي الإذن بملاحقتهم، هم مرتبطين بملف الاختلاسات وهدر المال العام في مصلحة سير الاوزاعي لناحية حرمان الدولة من رسوم تقدر بالمليارات".
وأشارت المعلومات الى أن "المطلوب ملاحقتهم يفوق عددهم العشرة موظفين ومن بينهم هدى سلوم".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: المطلوب ملاحقتهم بملف مصلحة سير الاوزاعي يفوق عددهم الـ10 وفهمي أعطى الإذن بذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.