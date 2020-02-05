النشرة: المطلوب ملاحقتهم بملف مصلحة سير الاوزاعي يفوق عددهم الـ10 وفهمي أعطى الإذن بذلك

علمت النشرة أن "لائحة الأسماء المطلوب ملاحقتهم في ملف النافعة من قبل القاضية ​غادة عون​، بعد ان أعطى وزير الداخلية ​محمد فهمي​ الإذن بملاحقتهم، هم مرتبطين بملف الاختلاسات وهدر ​المال​ العام في مصلحة سير ​الاوزاعي​ لناحية حرمان ​الدولة​ من رسوم تقدر بالمليارات".

وأشارت المعلومات الى أن "المطلوب ملاحقتهم يفوق عددهم العشرة موظفين ومن بينهم ​هدى سلوم​".