وزيرة العدل التقت كوبيتش وعرضت معه تعزيز التعاون القضائي

أجرت وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ سلسلة اجتماعات، في إطار خطة عملها لتعزيز استقلالية القضاء اللبناني وشفافيته وفعاليته. والتقت نجم المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش ورئيس بعثة ​الاتحاد الاوروبي​ في ​بيروت​ ​رالف طراف​ وسفير بريطانيا في لبنان ​كريس رامبلنغ​ الذي ناقشت معه تعزيز التعاون بين البلدين.

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