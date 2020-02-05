خليفة حفتر: نثني على دور الجزائر الايجابي حيال الأزمة الليبية

أكد مكتب الإعلام للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ان "القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير ​خليفة حفتر​، استقبل وزير خارجية ​الجزائر​ صبري بوقادوم، مشيراً الى ان "حفتر اثتى على دور الجزائر الايجابي حيال ​الأزمة​ الليبية"، موضحاً انه "تم مناقشة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين الليبية والجزائرية ودور الجزائر الداعم لإعادة الاستقرار في ​ليبيا​ والجهود المشتركة في ​مكافحة الإرهاب​ والجريمة".

يذكر أن وزير خارجية ​الحكومة الليبية​ في شرق البلاد عبد الهادي الحويج، كان قد استقبل بوقادوم، الذي وصل إلى ​بنغازي​ في زيارة غير معلنة من قبل.