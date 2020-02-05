خليفة حفتر: نثني على دور الجزائر الايجابي حيال الأزمة الليبية

أكد مكتب الإعلام للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ان "القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، استقبل وزير خارجية الجزائر صبري بوقادوم، مشيراً الى ان "حفتر اثتى على دور الجزائر الايجابي حيال الأزمة الليبية"، موضحاً انه "تم مناقشة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين الليبية والجزائرية ودور الجزائر الداعم لإعادة الاستقرار في ليبيا والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والجريمة".
يذكر أن وزير خارجية الحكومة الليبية في شرق البلاد عبد الهادي الحويج، كان قد استقبل بوقادوم، الذي وصل إلى بنغازي في زيارة غير معلنة من قبل.
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