أعتبر رئيس حزب "النهضة" الإسلامي ورئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي ان "الحكومة المقبلة لن تنال ثقة البرلمان إذا لم يشارك فيها حزب قلب تونس، الذي يقوده نبيل القروي".
هذا وكان رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ الذي طلب منه الرئيس التونسي قيس سعيد تشكيل الحكومة، قد اعلن في وقت سابق إنه سيشكل ائتلافا متجانسا مع قيم الثورة وإنه لا يرى أحزابا أخرى من بينها "قلب تونس"، وهو القوة الثانية في البرلمان، ضمن حكومته.
كانت هذه تفاصيل خبر الغنوشي: الحكومة المقبلة قد لا تنال ثقة البرلمان إذا لم يشارك بها حزب قلب تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.