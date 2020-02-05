الغنوشي: الحكومة المقبلة قد لا تنال ثقة البرلمان إذا لم يشارك بها حزب قلب تونس

أعتبر رئيس حزب "النهضة" الإسلامي ورئيس ​البرلمان التونسي​، ​راشد الغنوشي​ ان "​الحكومة​ المقبلة لن تنال ثقة البرلمان إذا لم يشارك فيها حزب قلب تونس، الذي يقوده ​نبيل القروي​".

هذا وكان رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ الذي طلب منه الرئيس التونسي ​قيس سعيد​ ​تشكيل الحكومة​، قد اعلن في وقت سابق إنه سيشكل ائتلافا متجانسا مع قيم ​الثورة​ وإنه لا يرى أحزابا أخرى من بينها "قلب تونس"، وهو القوة الثانية في البرلمان، ضمن حكومته.