نتانياهو: ضم غور الأردن ومستوطنات الضفة سيتم بعد الانتخابات

أعلن رئيس وزراء ​إسرائيل​ ​بنيامين نتانياهو​، أثناء حفل انتخابي أنه "لا ينوي ضم غور ​الأردن​ والمستوطنات في ​الضفة الغربية​ إلا بعد انتخابات ​الكنيست​ المقرر تنظيمها أوائل اذار المقبل"، داعياً "الحاضرين إلى مساعدة حزبه الليكود على الفوز في ​الانتخابات​ القادمة، وهي الثالثة على التوالي، كي يدعم الخطة الأميركية للسلام في ​الشرق الأوسط​ المعروفة إعلاميا بصفقة القرن"، مشدداً على ان "حزبه لن يضيع هذه الفرصة العظيمة"، مناشدا جميع "أعضاء الليكود المشاركة في الانتخابات بغية "ضمان مستقبل إسرائيل".

وتتضارب هذه التصريحات مع وعود نتانياهو السابقة التي تعهد فيها بضم الأراضي الفلسطينية المذكورة عقب نشر ​البيت الأبيض​ خطته للسلام في 28 كانون الثاني.