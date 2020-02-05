البرهان: لقائي مع نتانياهو تم بترتيب أميركي

أعلن رئيس المجلس السيادي ​السوداني​ ​عبد الفتاح البرهان​، أن لقاءه مع رئيس الوزارء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ في ​أوغندا​ كانت بترتيب أميركي.

ولفت البرهان إلى أن اللقاء مع نتانياهو "تم بقناعتي الشخصية لأهمية طرق كافة الأبواب من أجل مصلحة الشعب السوداني والنهوض ب​الدولة​"، مشيراً إلى أن "الشعب السوداني سيجني نتائج اللقاء قريباً"، مؤكداً أنه "أبلغ رئيس الوزراء السوداني ​عبدالله حمدوك​ قبل يومين من اللقاء، من دون ​تفاصيل​ وقد رحب بالخطوة".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قد أفادت بأن دولة ​الإمارات​ هي من رتب اللقاء الذي عقد في أوغندا.