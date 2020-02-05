البرهان: لقائي مع نتانياهو تم بترتيب أميركي

أعلن رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، أن لقاءه مع رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في أوغندا كانت بترتيب أميركي.
ولفت البرهان إلى أن اللقاء مع نتانياهو "تم بقناعتي الشخصية لأهمية طرق كافة الأبواب من أجل مصلحة الشعب السوداني والنهوض بالدولة"، مشيراً إلى أن "الشعب السوداني سيجني نتائج اللقاء قريباً"، مؤكداً أنه "أبلغ رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قبل يومين من اللقاء، من دون تفاصيل وقد رحب بالخطوة".
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قد أفادت بأن دولة الإمارات هي من رتب اللقاء الذي عقد في أوغندا.
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