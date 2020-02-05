سلطات العراق تحتجز بعض الافراد بعد وصولهم من الصين للإشتباه بإصابتهم بالكورونا

أعلنت السلطات ​العراق​ية، عن "احتجاز مجموعة من ​الطلاب​ وعوائلهم في ​مستشفى​ ​الفرات​ قرب مطار ​بغداد​، لمدة 14 يوما لمواجهة إصابات محتملة ب​فيروس كورونا​".

بدوره ثمن رئيس المفوضية العليا لحقوق ​الإنسان​ عقيل الموسوي في العراق "الجهود المبذولة من كافة الجهات الحكومية لتسهيل عودة الجالية العراقية المقيمة في ​الصين​"، طالباً من "​وزارة الخارجية العراقية​ بالنظر لمجموعة من المناشدات الواردة من عدد من الطلبة الذين لم يتسنَّ لهم الالتحاق بزملائهم لظروف خاصة بهم وذلك بتأمين آلية جديدة لعودتهم بالسرعة الممكنة، استجابة لاتصالهم بالمفوضية عبر قنواتها الرسمية والخاصة باستقبال مناشدات المواطنين".