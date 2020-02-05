الرئيس الفلسطيني: القيادة الفلسطينية تقود حراكًا سياسيًا للتصدي لصفقة القرن

أكد الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ خلال لقائه بعدد من قادة "​حركة فتح​"، ان "​القيادة​ الفلسطينية تقود حراكًا سياسيًا للتصدي ل​صفقة القرن​، وحشد الدعم العربي والإسلامي والدولي، للتمسك بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة ​السلام​ العربية، وقيام دولة مستقلة للفلسطينيين عاصمتها ​القدس الشرقية​ على حدود 1967"، موضحاً ان الصفقة يراد بها تصفية ​القضية الفلسطينية​"، مشددًا على أن "قيادة وشعب فلسطين لن يسمحوا بتمرير هذه الخطة "التآمرية، وستنتهي كما انتهت كل المؤامرات التي حيكت ضد قضيتنا الوطنية".

هذا وأعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في وقت سابق عن خطة السلام المقترحة بين ​الفلسطينيين​ والإسرائيليين، المعروفة بـ"صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​.