الرئيس الفلسطيني: القيادة الفلسطينية تقود حراكًا سياسيًا للتصدي لصفقة القرن

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه بعدد من قادة "حركة فتح"، ان "القيادة الفلسطينية تقود حراكًا سياسيًا للتصدي لصفقة القرن، وحشد الدعم العربي والإسلامي والدولي، للتمسك بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وقيام دولة مستقلة للفلسطينيين عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967"، موضحاً ان الصفقة يراد بها تصفية القضية الفلسطينية"، مشددًا على أن "قيادة وشعب فلسطين لن يسمحوا بتمرير هذه الخطة "التآمرية، وستنتهي كما انتهت كل المؤامرات التي حيكت ضد قضيتنا الوطنية".
هذا وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق عن خطة السلام المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة بـ"صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
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