بيلوسي: لن نتوقف عن مد يد الصداقة من أجل إتمام المهمة للشعب الأميركي

أكدت رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​ ​نانسي بيلوسي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الديمقراطيين لن يتوقفوا عن مد يد الصداقة من أجل إتمام المهمة للشعب الأميركي، وسنعمل لإيجاد أرضية مشتركة حيث نستطيع لكننا سنلتزم بموقفنا إذا تعذر ذلك"، معتبرة ان "الأكاذيب التي قدمها الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، صفحة بعد صفحة في خطابه، يجب أن تكون بمثابة دعوة للتحرك لجميع من يتوقعون الحصول على الحقيقة من الرئيس والسياسات الجديرة من ​الإدارة الأميركية​ تجاه الشعب الأميركي".

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