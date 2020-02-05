سلطات بطرسبورغ تلغي منتدى أعمال بمشاركة وفد صيني بسبب الكورونا

أعلنت ممثلة إدارة مدينة ​بطرسبورغ​ لشؤون العلاقات العامة، "إلغاء منتدى أعمال بمشاركة وفد صيني الذي كان من المقرر عقده في ​14 شباط​، وذلك بسبب مخاطر انتشار ​فيروس كورونا​"، لكنها لم تلغ إجراء الفعاليات الثقافية – التربوية، وذلك لعدم وجود مشاركة صينية فيها".

هذا وأعلن مسرح ماريينسكي في بطرسبورغ في وقت سابق عن تأجيل الحفل الموسيقي للأوركسترا الصينية للمسرح الوطني للأوبرا والرقص والدراما، الذي كان من المقرر عقده في 11 شباط الحالي، إلى موعد لاحق في نهاية الموسم.