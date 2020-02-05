الرئيس الروسي: تهديد الإرهاب يزداد ومراقبة التسلح هشّة

أكد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، في كلمته ب​الكرملين​ خلال مراسم تسلمه أوراق اعتماد سفراء الدول الأجنبية، أن "البشرية وجدت نفسها من جديد عند مستوى خطير من التهديدات وأولها ​الإرهاب​، وتعطيل نظام مراقبة التسلح"، موضحاً أن "بين مهام السفراء قضايا توسيع الحوار السياسي والعلاقات التجارية والاقتصادية، وتعميق التبادلات الثقافية والإنسانية و​الاتصالات​ بين الشعوب، ونحن معنيون بأن تنشط السفارات الأجنبية في بلادنا بقيادتكم في تنفيذ عملها في هذه الاتجاهات الرئيسية بنجاح، فيما بوسعكم على الدوام الاعتماد على مساعدة أجهزة ​الدولة​ والأوساط التجارية والاجتماعية في ​روسيا​".

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