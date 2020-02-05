الصحة الاردنية: مغادرة 43 شخصا الحجر لخلوهم من كورونا

أكدت إدارة ​مستشفيات​ البشير في عمان "مغادرة 43 شخصاً ​مستشفى​ الحجر الصحي بعد صدور النتائج النهائية للفحوصات وبيان خلوهم من الإصابة ب​فيروس كورونا​ الجديد"، مشيرة الى ان "عددا كبيرا من الذين غادروا المستشفى هم من الطلبة الأردنيين القادمين من مدينة ووهان الصينية بؤرة الوباء"، مرجحة "خروج بقية الطلبة الأردنيين وغير الأردنيين وعددهم 28 شخصا"، مؤكدة أن "جميع الفحوصات أظهرت عدم إصابتهم بالفيروس".

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