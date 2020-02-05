أبو عبيدة: بعض الأسرى الاسرائيليين أصيبوا بشكل مباشر ونتحفظ على الكشف عن مصيرهم

أعلن الناطق باسم "​كتائب القسام​" أبو عبيدة، في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، انه و"في ظل الخديعة الكبرى التي مارسها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتاناهو على جمهوره بإطلاق سراح المعتقلة الاسرائيلية في السجون الروسية على قضية مخدرات"، في الوقت الذي يترك فيه أسراه الذين أرسلهم للعدوان في ​قطاع غزة​ منذ عام 2014 غير آبه بمصيرهم المجهول، فإننا في كتائب القسام نعلن عن حقيقة أخفيناها منذ عدوان ايار 2019 على قطاع غزة حين قصف العدو العمارات المدنية والأمنية وأماكن أخرى"، مشيراً الى ان "عددا من أسرى العدو قد أصيبوا بشكل مباشر، ونتحفظ على الكشف عن مصيرهم في هذه المرحلة"، واعداً "​الاسرى الفلسطينيين​ بالعمل من أجل تحريرهم بكل السبل".

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