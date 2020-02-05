شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" توصى بحل مشكلة الباعة الجائلين ورد الشىء لأصله فى الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الأربعاء، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مطالبات باتخاذ إجراءات حاسمة للقضاء علي ظاهرة انتشار الباعة الجائلين في الشوارع والميادين والطرق، واحتلالهم الأرصفة والساحات والميادين، بالمخالفة للقانون، كما شهد الاجتماع توصية اللجنة برد الشيء لأصله بعد تكسير الطرق لتوصيل المرافق، ومعرفة أوجه صرف بدل تالف الرصف.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسين خاطر، بشأن استغلال الباعة المتجولين لشارع المعهد الديني بالعصافرة – محافظة الإسكندرية، وقال إن الباعة المتجولين احتلوا الشارع وينتشرون فيه بدون أي تصاريح أو تراخيص قانونية، ويتسببون في تعطيل وعرقلة حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين، وهو أمر غير مقبول في دولة القانون، مطالبا بالتصدى بحسم لهذه الظاهرة.

وطالب النائب حسين خاطر، بالقضاء على هذه الظاهرة في محافظة الإسكندرية لحماية المواطنين ومنع الفوضى.

وشدد عضو مجلس النواب، علي ضرورة تشديد الرقابة وتكثيف الحملات لإزالة التعديات والإشغالات فى الطرق والشوارع، وتطبيق القانون بحسم ومعاقبة المخالفين.

كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن عدم قيام شركة الصرف الصحى بالإسكندرية بدفع مقابل رد الشيء لأصله بعد قيامها بتكسير شوارع (مربع السيوف – مربع عبدالله عزت – مربع الشهر العقاري) وكذلك شوارع (محمد فريد – 62، 64، 66) بمنطقة سيدى بشر.

وأعرب أعضاء لجنة الإدارة المحلية عن رفضها ترك الشوارع بحالتها المتهالكة بعد تكسيرها، مما يتسبب في عرقلة حركة المواطنين وتعطيل المرور، وأوصت بسرعة إنهاء هذه المشكلة ورد الشيء لأصله فى هذه الطرق.