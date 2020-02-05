شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بترميم العقارات القديمة بمحافظة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، الجهات المعنية بدراسة وضع هذه المنازل وترميم ما يحتاج لذلك منها، وذلك أثناء مناقشتها طلب الإحاطة المقدم من النائب عفيفي كامل، بشأن كيفية ترميم أو تعديل المبانى التى تم بناؤها فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر بقرى أبيس – محافظة الإسكندرية كمساكن للمنتفعين بأراضى الإصلاح الزراعى، وقال النائب عفيفى كامل، إن هذه المبانى نظرا لمرور عدة عقود انهارت بعضها نتيجة عوامل التعرية والأمطار الغزيرة، وهو الأمر الذى تطلب إعادة ترميمها وتعديلها وإعادة بنائها، وهذه الأماكن ليست داخل مخططات المدينة والولاية لها تخضع لوزارة الزراعة، مطالبا بوضع تنظيم لهذا الأمر فى أقرب وقت، تجنبا لأى أثار أو تداعيات.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عفيفى كامل، بشأن استخدام الأراضى المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وهيئة التنمية والتعمير، وغير المستغلة منذ فترات طويلة لإنشاء مشروعات ذات نفع عام ( مدارس – وحدات صحية – مكتب بريد – مركز ثقافى – مراكز شباب)، حيث أوضح أنه تخصيها لصالح الأغراض التعليمية لإنشاء مدارس عليها.

وشهد الاجتماع تحفظ هيئة الإصلاح الزراعي علي الطلب، وأكدت أن الأرض ليس للتخصيص المجاني، فيما أوصت لجنة الإدارة المحلية بعقد جلسة متخصصة لمناقشة هذا الموضوع، بحضور ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثلين عن وزارتى التخطيط والمالية.

وكانت اللجنة قد أوصت أيضا بتشكيل لجنة تضم سكرتيرى عموم محافظتى الإسكندرية والبحيرة، وممثل عن صندوق تطوير العشوائيات، للنزول على أرض الواقع لرصد مشكلات واحتياجات القرية، وإعداد مذكرة تفصيلية عن سبل رفع كفاءة الخدمات، وعرضها على اللجنة خلال 15 يوما، وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أهمية ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظات، لحل مشكلات عديدة تنتج عن عدم ترسيم الحدود، وتوافق معه عدد من النواب بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدين ضرورة الانتهاء من ترسيم الحدود بين المحافظات.

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