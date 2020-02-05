شكرا لقرائتكم خبر عن طعن ضد مرشح لعضوية مجلس "المحامين" لميله للإلحاد.. ويرد: حرية اعتقاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم مصطفى أمين المحامى بطعن ضد عبد المجيد جابر المحامى والمرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين عن استئناف القاهرة، يطالب فيه باستبعاده من قائمة كشوف المرشحين وإصدار قرار بمنعه من الترشح وذلك لاعتناقه لمبادئ وقيم تخالف الشريعة الإسلامية ولميله الفكر الإلحادى الذى يرفضه مجتمعنا عرفا وعقيدة.

ومن جانبه، استنكر عبد المجيد جابر المحامى والمرشح المحتمل على مقعد استئناف القاهرة بنقابة المحامين الطعن المقام ضده من أحد محامين، مضيفا أن الطاعن محسوب على جماعة الإخوان المسلمين .

وأكد جابر، أن الدستور المصرى يحمى حرية الرأى والاعتقاد وأن المادة (64) من الدستور المصرى تنص على أن حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون، متابعا :"وينص أيضا فى المادة (53) باب الحقوق والحريات والواجبات العامة على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء".

وانتقد جابر رفع الطعون الانتخابية ضد صاحب فكر يقف مع الدولة المصرية فى مواجهة الارهاب والعنف المتصاعد ضد جماعات الارهابيين من جماعة الاخوان المسلمين والسلفيين الجهاديين أعداء الدين والدولة والإنسانية كلها، مضيفا أن هؤلاء يشوهون وجه الدولة أمام العالم بأكمله وأنه لا يليق ابدا بمصر بلد الحريات والقانون.