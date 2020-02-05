شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حقوقى: بناء 131 مستشفى بتكلفة 8 مليارات خلال 2019 ويجب حماية الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تقريره الثانى عن "قطاع الصحة فى مصر لعام 2019"، والذى رصد فيه التحديات التى واجهت قطاع الصحة خلال عام 2019، وكذلك التطبيق الفعلى والتجريبى لقانون التامين الصحى الشامل والذى بدء من محافظة بورسعيد، وأكد التقرير أن الدولة المصرية لاشك أولت اهتماما كبيرا خلال عام 2019 بقطاع الصحة، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات، مثل حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن السمنة والتقزم لتلاميذ المدارس بالمرحلة الابتدائية، وعلاج ضعف السمع للأطفال حديثى الولادة واستمرار مبادرات أخرى مثل مبادرة نور حياة وهى التى تعنى بالكشف عن أسباب ضعف البصر والعمل على حلها، وكذلك مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات، ومنظومة التامين الصحى الشامل التى بدات بمحافظة بورسعيد والتى تم اجراء 13512 عملية جراحية بالمحافظة بمستشفيات التامين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، وتعمل تلك المبادرة على حماية غير القادرين من مخاطر المرض من توفير رعاية صحية دون تحمل أعباء مالية .

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وأضاف التقرير أنه تم افتتاح عدد 131 مستشفى عام ومركزى خلال عام 2019 وذلك بتكلفة 8 مليارات جنيهًا وذلك لتطبيق منظومة التامين الصحى الشامل، كما رصد التقرير ارتفاع عدد المستشفيات الجامعية إلى 105 مستشفى جامعى تقريبا، كما تم انشاء 376 مستشفى عاما، محذرا من وجود عجز شديد بالأطباء والفرقة المعاونة لهم وذلك نتيجة هجرة اعداد كبيرة إلى الخارج بسبب تدنى اجورهم المادية .

وطالب التقرير بضرورة توفير حماية قانونية للأطباء لهم من الاعتداء أو من جراء إصابتهم بعدوى، مع وضع تأمين للأطباء من الاعتداء عليهم، كما طالب وزارة الصحة بالتعاون مع لجنة الصحة بمجلس النواب باعتبار اللجنة وسيط أمين بين المواطن والوزارة.