شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية بتشكيل لجنة حكومية مشتركة لرصد مشكلات قرية "أبيس" بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، بتشكيل لجنة تضم سكرتيرى عموم محافظتى الإسكندرية والبحيرة، وممثل عن صندوق تطوير العشوائيات، للنزول على أرض الواقع لرصد مشكلات واحتياجات القرية، وإعداد مذكرة تفصيلية عن سبل رفع كفاءة الخدمات، وعرضها على اللجنة خلال 15 يوما.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أهمية ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظات، لحل مشكلات عديدة تنتج عن عدم ترسيم الحدود، وتوافق معه عدد من النواب بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدين ضرورة الانتهاء من ترسيم الحدود بين المحافظات، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إنجى مراد، بشأن نقص الخدمات والمرافق العامة فى قرية ابيس، بمحافظة الإسكندرية.

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وطالبت النائبة إنجى مراد، بترسيم الحدود الإدارية بين محافظتى البحيرة والإسكندرية، ووضع خطة علمية للتنسيق الحضارى والتخطيط العمرانى، وتوفير الخدمات المطلوبة من وسائل النقل العام ومنافذ للتموين والاهتمام بدور العبادة الموجودة، وتخصيص أرض لإنشاء مدرسة عليها.

وعقب اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قائلا: "الحل نعمل ترسيم للحدود بين محافظتى الإسكندرية والبحيرة، وسأتابع مشكلة قرية أبيس بنفسى وسأنزل القرية وألتقى المواطنين للاستماع لمطالبهم، ونشوف مشكلات المياه والصرف الصحى التى تدخل فى تبعية محافظة الإسكندرية سنحلها".

من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "هناك مجموعة وطنية تعمل على ملف ترسيم الحدود على مستوى مصر، يمكن لم تصل لنتائج تعلنها الآن، ولحين الانتهاء من ملف ترسيم الحدود، أعتقد أن بعض الخدمات فى قرية أبيس تابعة لمحافظة البحيرة، وخدمات أخرى لمحافظة الإسكندرية، واللجنة توصى بتشكيل لجنة تضم سكرتيرى عموم محافظتى الإسكندرية والبحيرة، وممثل عن صندوق تطوير العشوائيات، للنزول على أرض الواقع لرصد مشكلات واحتياجات القرية، وإعداد مذكرة تفصيلية عن سبل رفع كفاءة الخدمات، وعرضها على اللجنة خلال 15 يوما".