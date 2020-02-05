شكرا لقرائتكم خبر عن نواب ينتقدون كثرة تغيير المحافظين.. ومحمد الشريف: يجب وضع رؤية مستقبلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن وضع رؤية وخطة مستقبلية للعمل في المحافظة ولتنفيذ مشروعات التنمية أمر ضروري، مؤكدا أنه يهتم بالتنسيق والتواصل مع نواب البرلمان في المحافظة، وشدد على أهمية اشتراك النواب في وضع الرؤية المستقبلية.

وتابع المحافظ: "عايز أعمل رؤية مستقبلية يشترك معانا فيها النواب ولجنة الإدارة المحلية، وتكون ملزمة لأي محافظ يأتي بعدي، وتكون مرتبطة بجدول أو برنامج زمني، فكما يقول النواب إن عمر المحافظ في منصبه قصير، هل من سيأتي بعدي سيطبق هذا الكلام".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلبات إحاطة متعلقة بمشكلات محافظة الإسكندرية، بحضور المحافظ، وتعقيبا علي كلمة النائب عبد الحميد كمال، عضو اللجنة، الذي قال فيها إن عمر المحافظ في منصبه قصير، وبالتالي لا يتمكن من تنفيذ خطة عمله، ويأتي المحافظ الذي يتولي بعده ويضع خطة جديدة ولا يبدأ من حيث انتهي المحافظ السابق، مشددا علي ضرورة وضع رؤية وخطة مستقبلية في كل محافظة ويلتزم بها كل من يتولى المنصب.

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وانتقد النائب عبد الحميد كمال، كثرة حركات المحافظين، وقال إنه خلال الـ٦٠ سنة الماضية، وصلت حركات المحافظين إلي ٧٣ حركة، بواقع ٨ أشهر هي عمر المحافظ في موقعه، ما اعتبرها النائب مدة غير كافية لتطبيق أية رؤية له.

وأضاف كمال أن حركة المحافظين الأخيرة لا تتجاوز كونها أتت بمحافظين لإطفاء حرائق هنا أو هناك، مطالبا محافظ الإسكندرية بتقديم رؤية تنموية لمجلس النواب لمحافظته التي تعد العاصمة الثانية لمصر، موضحا أنه على كل محافظ جديد أن يقدم رؤية كاملة لتنمية المحافظة المكلف بها بالتعاون والتوافق مع أعضاء مجلس النواب بمحافظته ومؤسسات المجتمع المدني ليقوم بتنفيذها بدلا من المركزية الشديدة التي المسيطرة علي عمل المحافظين.

وعقب محافظ الإسكندرية، بقوله إنه يسعى لوضع رؤية مستقبلية بالتنسيق مع النواب تكون ملزمة لكل محافظ يأتي بعده، وأن لديه رؤية لقانون الإدارة المحلية لمحاسبة أي محافظ على عدم اكتمال الرؤية الموضوعة مسبقا.

وعلق المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "المحافظ بيتكلم عن التشريع الحاكم لمهام وعمل المحافظ، وبصدور قانون الإدارة المحلية سيحل العديد من المشكلات".