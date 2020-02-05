محمد اسماعيل - القاهرة - باريس (د ب ا)
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في خطاب اليوم الأربعاء إنه في الوقت الذي يبدو فيه أن تهديد الحرب التجارية بين أمريكا والصين ينحسر، يفاقم فيروس كورونا المتحور الجديد من الغموض الاقتصادي.
ونقلت وكالة بلومبرج عن لاجارد القول في باريس" لذلك نحن مستمرون في مراقبة كيفية تطور هذه المخاطر وتأثيرها على الاقتصاد".
وأضافت لاجارد" في ظل هذا الغموض، يقدم البنك المركزي الأوروبي إرشادات بشأن معدلات الفائدة وشراء الأصول بصفتها أدوات فعالة لتحقيق الاستقرار".
وأوضحت" نحن ندخل عصرا سوف تكون فيه للمخاطر المتعلقة بالمناخ دور أكبر في السياسات العامة" مضيفة " التغير المناخي سوف يؤثر على السياسة النقدية".
كانت هذه تفاصيل خبر كريستين لاجارد: فيروس كورونا الجديد يفاقم الغموض الاقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.