كتم أنفاسه حتى الموت.. ضبط قاتل والده في العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

بدافع الانتقام، أقدم عاطل بمدينة العبور، بالقليوبية، اليوم الأربعاء، على قتل والده لرفضه الإنفاق عليه، حيث أجهز عليه وكتم أنفاسه حتى تأكد من موته، وتركه جثة هامدة، ولاذ بالفرار.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد يوسف الشامي رئيس مباحث قسم شرطة العبور، بورود بلاغ من "ج.ك.ا" 22 سنة، طالبة ومقيمة دائرة القسم، باكتشافها وفاة والدها "ك.ا" 78 سنة بالمعاش، بغرفة نومه، أثناء محاولة إيقاظه، ولاحظت وجود آثار خنق وسحجات حول رقبته، واتهمت شقيقها "ز.ك.ا" 20 سنة حاصل على ثانوية عامة، بقتله.

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جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، وبالانتقال والفحص جرى العثور على جثة المتوفي مسجاه على سرير غرفة النوم، وبمناظرتها تبين وجود آثار خنق وسحجات وخدوش بالرقبة.

بعمل كمين جرى ضبط الابن القاتل، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات مالية مع والده، لرفضه الإنفاق عليه هو وشقيقته، ما دفعه للتخلص منه بكتم أنفاسه بيديه أثناء نومه حتى تأكد من موته، وأخبر شقيقته بالواقعة، عقب اكتشافها وفاته.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.