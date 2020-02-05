البنك التجاري الدولي يعلن عن إطلاق منتج القرض الشخصي الجديد "سلفة وأمان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن البنك التجاري الدولي CIB)) اليوم الأربعاء عن إطلاق القرض الشخصي الجديد "سلفة وأمان" لعملاء تحويل المرتب.

وقال بيان صحفي من البنك إن القرض الجديد يتيح لعملاء تحويل المرتب الذين تبدأ رواتبهم من 2600 جنيه إمكانية الحصول على تمويل بقيمة تتراوح بين 10 آلاف جنيه مصري و30 ألف جنيه مصري.

ويشمل القرض العديد من المميزات من بينها، السداد على فترات مرنة تتراوح بين 12 و36 شهرًا مع الإعفاء من الرسوم الإدارية ومصاريف إجراءات الحصول على القرض، إلى جانب مزايا تأمينية حصرية تلائم احتياجاتهم مقدمة من شركة "أكسا لتأمينات الحياة" خلال فترة سداد القرض لتغطية المبلغ المتبقي في حالة الوفاة أو العجز الكلي.

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وقال أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، إن القرض الجديد "سلفة وأمان"، وهو أحدث منتجات التمويل التي أطلقها البنك، يأتي في إطار الجهود التي يبذلها CIB لتعزيز الشمول المالي وتقديم الخدمات المصرفية لمختلف شرائح المجتمع وبصفة خاصة الفئات الأقل دخلًا.

يذكر أن إطلاق قرض "سلفة وأمان" يأتي في إطار الجهود المبذولة لتوفير باقة متكاملة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات الفئات الأقل دخلًا وتقديم خدمات مصرفية متكاملة لجميع شرائح وفئات المجتمع.

ويعد هذا القرض أحدث إضافة لبرامج التمويل التي أطلقها البنك سعيًا لتوفير الحلول البنكية التي تساهم في تعزيز الشمول المالي، بعد إطلاق تطبيق المحفظة الذكية وحساب CIB Easy وبطاقة ميزة.