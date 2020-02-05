وزير التعليم: 70% من طلاب الصف الثاني الثانوي "مبسوطين جدا" بالنتيجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن 70% من طلاب الصف الثاني الثانوي "مبسوطين جدا" من النتيجة.

وأضاف شوقي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عصر اليوم الأربعاء، لشرح نتيجة الصف الثاني الثانوي ونظام التقييم الجديد، وكيفية فهم نتائج الامتحانات الإلكترونية والاستفادة منها، "كل الطلاب اللي عاملين زيطة ودوشة هما اللي واقعين في المنطقة الرمادية، ممن لم يدخلوا الاختبار إلكترونيا، والدوشة مش هتفيد"، داعيا طلاب الثانوية العامة بعدم حساب درجاتهم طبقا للنظام الجديد لعدم تضييع الوقت".

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني" الأهالي ما كانوش متخيلين إن ولادهم ينجحوا أو يوصلوا للمستوى ده".

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نشر توضيحا حول تأخر الرابط الخاص بنتائج الصف الثاني الثانوي الإلكترونية.

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وكتب شوقي على حسابة الخاص على "فيسبوك"، صباح الأربعاء، أن الرابط سيكون متاحا منتصف نهار اليوم الأربعاء.

وأوضح أن سبب التأخر هو توفير نموذج للنتائج أكثر فائدة للطلاب وتلبية لرغبة الكثيرين في معرفة الدرجات التي حققوها، وكذلك متوسط أداء الدفعة بأكملها في كل مادة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه كان هناك التباس لدى الكثيرين في فهم النتائج وقراءتها بمعايير النجاح والرسوب بالشكل القديم، وهناك تصميم جديد ومختلف سيتم نشره، ليشمل ٥١٧٠٠٠ كارت للنتيجة، ويستغرق ساعات الليل لإعداده وتوفيره على الرابط.​