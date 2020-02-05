الصحة: إجراء 381 ألف عملية جراحية خلال مبادرة الرئيس لقوائم الانتظار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه تم الانتهاء من إجراء 381 ألفًا و66 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة، وذلك منذ انطلاقها في يوليو 2018 وحتى أمس.

وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - : "إن عدد العمليات التي تم إجراؤها تتضمن 150 ألفَا و456 عملية قسطرة قلب، و23 ألفًا و120 جراحة قلب مفتوح، و132 ألفًا و520 جراحة رمد، و16 ألفًا و789 جراحة مخ وأعصاب و17 ألفًا و572 جراحة عظام، و22 ألفًا و249 جراحة أورام".

وأضاف مجاهد: "أنه تم الانتهاء من 2797 زراعة قوقعة، و223 زراعة كلى، و341 زراعة كبد، كما تم إجراء 50 عملية قسطرة طرفية و 42 عملية قسطرة مخية، وذلك ضمن التخصصات الجديدة التي تم إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية مؤخرًا".

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وأشار إلى أنه تم تحويل 14 ألفًا و907 حالات لتلقي العلاج الدوائي بدلًا من التدخل الجراحي، وذلك بعد مناظرتهم طبيًا والتأكد من عدم حاجتهم لأية تدخلات جراحية.. مؤكدًا أنه يتم متابعتهم باستمرار واتخاذ اللازم فورًا حيال حدوث أية تطورات صحية لهم

من جهته.. قال الدكتور خالد عاطف المدير التنفيذي لغرفة عمليات مبادرة (قوائم الانتظار): "إن جراحات القساطر القلبية تصدرت عمليات التخصصات الجراحية التي تم إجراؤها بنسبة 39% تليها جراحات الرمد بنسبة 35%".

وأضاف عاطف: "أن مستشفيات الوزارة المشاركة بالمبادرة أجرت 233 ألفًا و801 عملية جراحية بنسبة 61% من العمليات الجراحية التي تم إجراؤها، تليها المستشفيات الجامعية بعدد عمليات 95 ألفًا و268 عملية بنسبة 25% ضمن العمليات التي تم إجراؤها بالمجان".

وأكد أن المريض لا يتحمل أية تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، موضحًا أن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين عن المبادرة عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.